Непогода в Украине: без света остались почти 100 населенных пунктов

После сильных дождей были подтоплены дома в пяти областях Украины

В Украине после сильных дождей и порывов ветра произошло отключение от электроснабжения 89 населенных пунктов в пяти областях страны.

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Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, непогода привела к срабатыванию системы защиты линий электропередачи.

Так, обесточены 30 населенных пунктов в Житомирской области, еще 27 – в Волынской и 18 – в Черниговской, по семь – в Черновицкой и Сумской. Над восстановлением подачи электрики работают бригады облэнерго.

Кроме того, за минувшие сутки на территории пяти областей – Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой – обильные дожди привели к подтоплению подвальных помещений, колодцев и частных хозяйств, были повреждены крыши домов.

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А в Ивано-Франковской области на дорогах местного значения произошли два оползня. Обошлось без жертв и пострадавших.

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Напомним, не так давно стихия разгулялась на Донбассе: по Макеевке пронесся смерч, на Донецк обрушилась гроза с градом.

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