Несмотря на холода, в Тернополе продолжают учить детей

Сегодня, 11:31

Такое решение касается буквально всех учебных заведений Тернополя, а в остальных населенных области детям устроили "каникулы"

&quot;Мерзнем - но учимся&quot;. Фото: myslo.ru
"Мерзнем - но учимся". Фото: myslo.ru

Школы Тернополя, несмотря на сильные морозы и проблемы с газоснабжением, продолжают учебный процесс. Об этом сообщается на сайте Тернопольской мэрии.

"Управление образования и науки информирует, что все учебные заведения Тернополя (детские сады, школы, внешкольные учебные заведения и др.) работают в обычном режиме", – говорится в сообщении.

Следовательно, в субботу, 3 марта, все тернопольские школьники продолжают учебу, поскольку идет отработка за 9 марта, которое будет выходным. Обучение с понедельника тоже будет проходить в обычном режиме. 

В то же время, в школах области дети уходят на внеплановые "каникулы" до 7 марта включительно. Такое решение приняли на вчерашнем заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС под председательством главы Тернопольской ОГА.

Напомним, 1 марта "Газпром" получил от "Нафтогаза" деньги на оплату мартовских поставок "голубого топлива", однако вернул платеж. Россияне объяснили свое решение тем, что не было согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с "Нафтогазом". Российская сторона полагает, что без такого решения поставки газа невозможны, поэтому они не будут осуществляться с 1 марта.

В "Нафтогазе" в свою очередь заявили, что удивлены таким решением "Газпрома". Украинская компания считает, что Россия нарушает требования Стокгольмского арбитража. Из-за невыполнения "Газпромом" своих обязательств Украина уже перешла на режим экономии газа.

В Кабмине и "Нафтогазе" уверяют, что страна беспроблемно переживет морозные дни.

газ, каникулы, решение, холода

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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