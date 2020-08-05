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Несмотря на "красную" зону: в Тернополе отказались закрывать детские садики

5 августа, 08:38

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Воспитатели принимают детей на улице

Тернополь отнесли к "красной" карантинной зоне. Однако, несмотря на решение комиссии ТЭБ и ЧС закрыть детские сады с 3 августа, дошкольные учреждения все еще открыты. Об этом сообщила заведующая детсада №3 Ольга Довбенко, пишет "Суспильне".

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"Сегодня пришли рекомендации с заседания штаба техногенной комиссии. Мы выполняем все рекомендации Министерства здравоохранения, то есть не допускаем (в помещение. – Ред.) никого чужого, родителей в том числе, на территорию дошкольного учреждения", - рассказала Довбенко.

По ее словам, 4 августа в учреждение пришли 96 детей из 213.

"Детей принимаем. Как вы видите, есть столики. Воспитатели принимают детей на улице. Родители не заходят на территорию, только тут. Придерживаются также дистанции. На столиках, когда принимают детей, стоит антисептик. Анкета опроса, были ли в контакте с больными COVID-19. Также измеряется температура у деток. Проводится опрос родителей", – отметила Довбенко.

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Напомним, ранее власти Тернополя выступили против отнесения города к "красной зоне". Мэр обратился к министру транспорта и потребовал вернуть остановку поездов дальнего следования на станции Тернополь.

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Отметим, ранее на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что области не могут самостоятельно ослаблять противоэпидемические меры, утвержденные правительством. Местные власти могут принимать решения только относительно ужесточения карантина, а не наоборот.

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Тернополь карантин детсад коронавирус
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