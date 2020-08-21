Несмотря на протесты: в "красных" Черновцах не будут смягчать карантин

В городе введут все необходимые ограничения

В Черновцах, где предприниматели устроили акцию протеста против усиления в городе противоэпидемических мер, карантин смягчать не станут. Об этом заявили во время заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает "Суспільне".

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По словам заместителя председателя облгосадминистрации Богдана Ковалюка, комиссия может только усилить карантин, но у нее нет полномочий его ослаблять. Кроме того, известно, что в Черновцах введут все ограничения, связанные со внесением города в "красную" зону.

Напомним, акция протеста местных бизнесменов состоялась у здания областной государственной администрации. Участники митинга требовали, чтобы власти не усиливали ограничения работы заведений питания, магазинов и торговых центров.

Ранее мы сообщали, что 20 августа в Украине решили пересмотреть зональное деление страны в связи с распространением коронавирусной инфекции. Тогда в "красную" зону попали Черновцы.

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