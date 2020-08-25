В "красных" Черновцах решили смягчить карантин: что разрешили

На сессии горсовета приняли решение по работе учреждений и заведений

В Черновцах, попавших в "красную" карантинную зону, разрешили работу рынков, торговых комплексов, общественного транспорта, а также школ и детских садов.

Реклама

Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии городского совета, сообщает "Молодой буковинец".

По решению депутатов, транспорт будет работать в режиме специальных перевозок, при условии, что водителей и пассажиров обеспечат средствами индивидуальной защиты в рамках количества мест для сидения.

Кроме того, было разрешено работать:

- субъектам хозяйствования (торговли, бытовых услуг, рынков, торговых комплексов, кинотеатров, спортивных школ, клубов и секций) при условии выполнения противоэпидемических мер;

Реклама

- заведениям общественного питания при условии, что в зале будут не более 20 человек, но не более одного человека на 10 квадратных метров площади;

- дошкольным учреждениям и школам, при условии выполнения рекомендаций главного санитарного врача Украины.

При этом была запрещена работа развлекательных заведений, проведение массовых мероприятий с числом участников более 20 в закрытом помещении.

Напомним, ранее мы сообщали, что у стен черновицкой мэрии сотни людей устроили акцию протеста с требованием не вводить дополнительных ограничений.

Также стоит напомнить, что 20 августа в Украине решили пересмотреть зональное деление страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама