Ночной пожар в Ровно: от огня спасали 10-этажный жилой дом

В Ровно около полуночи 7 августа начался пожар в 10-этажном многоквартирном жилом доме на улице Волынской Дивизии. Спасатели, прибыв на место происшествияя, установили, что возгорание произошло в лифтовой шахте многоэтажки. К тому же, из-за пожара последние этажи были сильно задымлены.
"В 00:15 пожар был локализован, а в 00:25 полностью ликвидирован. Во время пожара с верхних этажей вывели на свежий воздух 10 взрослых и 5 детей, также эвакуировали жителей подъезда. Погибших и травмированных нет", – сообщают в ГСЧС.
В результате пожара огнем повреждены электрические кабели лифтовой шахты, закопчены стены лестничной клетки на 8-10 этажах. К тушению пожара были привлечены четыре единицы спецтехники и 20 спасателей.
Напомним, недавно в Ровно тушили пожар в трехэтажном коттедже. Неизвестные подожгли автомобильные шины прямо под входной дверью особняка.
Ранее в Ровно загорелся агитационный автомобиль одного из кандидатов на парламентских выборах.
Также сообщалось, что сообщалось, что сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар в ремонтном цеху локомотивного депо "Львов-Запад".
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