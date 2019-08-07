/ Фото: ГСЧС

Ночной пожар в Ровно: от огня спасали 10-этажный жилой дом https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg 2019-08-07T11:28:29+03:00 Запад Спасатели эвакуировали жителей целого подъезда

В Ровно около полуночи 7 августа начался пожар в 10-этажном многоквартирном жилом доме на улице Волынской Дивизии. Спасатели, прибыв на место происшествияя, установили, что возгорание произошло в лифтовой шахте многоэтажки. К тому же, из-за пожара последние этажи были сильно задымлены.

"В 00:15 пожар был локализован, а в 00:25 полностью ликвидирован. Во время пожара с верхних этажей вывели на свежий воздух 10 взрослых и 5 детей, также эвакуировали жителей подъезда. Погибших и травмированных нет", – сообщают в ГСЧС.

В результате пожара огнем повреждены электрические кабели лифтовой шахты, закопчены стены лестничной клетки на 8-10 этажах. К тушению пожара были привлечены четыре единицы спецтехники и 20 спасателей.

Напомним, недавно в Ровно тушили пожар в трехэтажном коттедже. Неизвестные подожгли автомобильные шины прямо под входной дверью особняка.

Ранее в Ровно загорелся агитационный автомобиль одного из кандидатов на парламентских выборах.

Также сообщалось, что сообщалось, что сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар в ремонтном цеху локомотивного депо "Львов-Запад".

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