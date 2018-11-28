"Носом" – в снег: на Прикарпатье легковушка слетела с дороги

Сегодня, 18:05

Водитель оказался в нетрезвом состоянии, пострадали два человека

Фото: полиция
Фото: полиция

В Долинском районе Прикарпатья произошла авария, в которой пострадали два человека.

"23-летний местный житель двигался по дороге Долина – Хуст. По словам водителя, из-за гололеда не справился с управлением и машину снесло в кювет. Полицейские выяснили, что он не был трезвым", – сообщают в полиции.

Из-за ДТП два пассажира попали в больницу. На водителя составлен админпротокол. Кроме этого, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (2Нарушение правил безопасности дорожного движения") УКУ. Продолжается следствие.

Ранее во Львове неизвестный упал со строительных лесов возле дома и "приземлился" прямо на крышу маршрутки, а потом слетел и на проезжую часть.

Также мы писали, что во Львове на улице Городоцкой произошло курьезное ДТП.  Водитель, не справившись с управлением, начал сносить все возможное на своем пути: металлическое ограждение, дорожные знаки, мусорные баки, а потом влетел в клумбы, установленные за отелем.

Кроме этого, в  Закарпатской области жители Львова, собираясь  на фотосъемку перед своей  свадьбой, воспользовались услугами 43-летнего водителя из села Пилипец Мижгирского района. Жених и невеста  ехали сниматься на фоне закате  в районе горы Гемба, но слетели с дороги.
ДТП, водитель, снег, кювет

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Источник:

"Сегодня"

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