"Носом" – в снег: на Прикарпатье легковушка слетела с дороги

В Долинском районе Прикарпатья произошла авария, в которой пострадали два человека.

"23-летний местный житель двигался по дороге Долина – Хуст. По словам водителя, из-за гололеда не справился с управлением и машину снесло в кювет. Полицейские выяснили, что он не был трезвым", – сообщают в полиции.

Из-за ДТП два пассажира попали в больницу. На водителя составлен админпротокол. Кроме этого, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (2Нарушение правил безопасности дорожного движения") УКУ. Продолжается следствие.

Ранее во Львове неизвестный упал со строительных лесов возле дома и "приземлился" прямо на крышу маршрутки, а потом слетел и на проезжую часть.

Также мы писали, что во Львове на улице Городоцкой произошло курьезное ДТП. Водитель, не справившись с управлением, начал сносить все возможное на своем пути: металлическое ограждение, дорожные знаки, мусорные баки, а потом влетел в клумбы, установленные за отелем.

Кроме этого, в Закарпатской области жители Львова, собираясь на фотосъемку перед своей свадьбой, воспользовались услугами 43-летнего водителя из села Пилипец Мижгирского района. Жених и невеста ехали сниматься на фоне закате в районе горы Гемба, но слетели с дороги.