В Энергодаре микроавтобус влетел в яму, "забытую" коммунальщиками

Рабочие вырыли яму посреди дороги и ушли, не оградив ее необходимыми знаками

В городе Энергодар Запорожской области вечером 27 ноября микроавтобус Renault, проезжая по улице Курчатова, упал в яму, вырытую накануне работниками коммунальных служб.

Как сообщает местный телеканал 34, часть дорожного полотна была снята для ремонта ливневой канализации, однако за день с этой задачей рабочие не справились, и оставили яму, как она есть, выставив возле нее пластиковые отбойники.

В свою очередь, водитель микроавтобуса, по предварительной информации, не заметил в темноте отбойников, а других знаков возле ямы на дороге установлено не было.





При этом журналисты добавили, что подобная яма – не единственная в городе, а потому такая ситуация с падением автомобиля может повториться в любой момент.

Напомним, ранее мы сообщали об аварии, которая произошла в Киеве на перекрестке улиц Вадима Гетмана и Выборгской в районе Шулявского моста. На дороге образовалась яма глубиной четыре метра. Инцидент был спровоцирован прорывом канализации.

Также впечатляющая дыра диаметром в несколько метров образовалась на проезжей части улицы Семьи Сосниных в Святошинском районе. В "Киевавтодоре" сообщили, что крупные разрытия возникли также в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы.