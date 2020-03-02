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Новое подозрение на коронавирус: в больницу попала жительница Прикарпатья

2 марта, 15:53

Тина Наринецкая

Женщина недавно вернулась из Италии

В Ивано-Франковске в больницу с подозрением на китайский коронавирус госпитализировали украинку, которая приехала из Италии. Об этом сообщает "Галка".

В больницу женщина попала вечером 1 марта. Родом она из Рожнятовского района. Как рассказал директор областной инфекционной больницы Роман Остяк, у госпитализированной – симптомы свиного гриппа. Анализы женщины отправили на диагностику.

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"У нас в области полно гастарбайтеров из Италии, но это не значит, что при насморке, надо ехать сразу в инфекционную больницу. Должен осмотреть сначала семейный врач ... У нее насморк, нет высокой температуры, похоже ОРВИ", – рассказала заместитель главврача Любовь Андрусишин.

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А тем временем в оккупированном Россией Крыму на карантине пребывают 50 человек, которые вернулись из Китая.

Кроме того, в Минздраве заявили, что украинцы неправильно используют маски, чтобы защититься от коронавируса. Как правильно использовать средства индивидуальной защиты – рассказал заместитель главы Минздрава, главный санитарно-эпидемиологический врач Украины Виктор Ляшко.

Видео: СНБО

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Италия Китай Прикарпатье Украина госпитализация Ивано-Франковская область коронавирус подозрение

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