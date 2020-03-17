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Новые подозрения на коронавирус: в Ужгороде изолировали трех человек

17 марта, 15:48

Татьяна Очеретяна

Один из госпитализированных находится в группе риска

На Закарпатье госпитализировали трех человек с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили во время брифинга в Закарпатской ОГА.

"В областной больнице есть три человека госпитализированы: первое лицо по возрасту и истории путешествия подлежит обследованию на COVID-19. Второе лицо является молодого возраста и подлежит обследованию по истории путешествия, имеет ОРВИ. Час назад поступил еще один человек, который также имеет жалобы на ОРВИ, но по истории болезни подлежит обследованию. На сегодня состояние этих пациентов удовлетворительное, они получают симптоматическое лечение, согласно протоколу, анализы отправлены в Киев на лабораторное исследование", – сказала директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Елизавета Биров.

Также отмечается, что один из госпитализированных находится в группе риска из-за пожилого возраста.

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"Один госпитализированный относится к группе риска, потому что старшего возраста, имел одышку, гипертонической болезнью и сахарным диабетом. Он дополнительно был обследованый на ОРВИ, поэтому анализ взят и отправлен в Киев. Двое более легкие. Каждый из этих больных находится в отдельном боксе, все они изолированы. Вчера один из них нуждался кислородной поддержке. Контактные лица – на самоизоляции дома", – говорит директор областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк.

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Напомним, в Житомире коронавирус заподозрили у 16-летнего студента. Парень учился в Польше, где и заболел.

Кроме того, мы писали, что в Украину вскоре прибудет большая партия экспресс-тестов для диагностики коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Ужгород госпитализация коронавирус Закарпатская область подозрение

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