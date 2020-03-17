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В Житомире коронавирус заподозрили у 16-летнего студента

17 марта, 10:24

Тина Наринецкая

Подросток недавно вернулся из Польши

В Житомире с подозрением на коронавирус нового типа госпитализировали 16-летнего студента. Об этом говорится в сюжете телеканала СК1.

Как выяснилось, подросток недавно вернулся из Польши.

"Учился в Польше. Заболел в Польше 13 марта. Соответственно, такой случай расценивается как подозрительный, на COVID-19. Пациент был госпитализирован в инфекционно-боксированное отделение №1", – рассказала медицинский директор КП "Детская больница имени В.И. Башек" Светлана Довгаль.

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По словам женщины, парня уже обследовали и провели экспресс-тесты на грипп и коронавирус. Все они отрицательные. Кроме того, образцы отправили в областной лабораторный центр, их результаты пока неизвестны.

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"Юноша приехал из Польши в Житомир, он – житель города Житомира, и он ни с кем больше не контактировал, кроме как с родными, которые дома. Они в самоизоляции, и за ними ведется медицинское наблюдение", – отметила она.

Также Довгаль добавила, что состояние пациента удовлетворительное и чувствует он себя лучше.

Напомним, в Житомирской области была зафиксирована первая в Украине смерть от коронавируса. COVID-19 унес жизнь 71-летней женщины, которая приехала домой из Польши. "Сегодня" уже рассказывали, как хоронили умершую.

Также сообщалось, что в Житомирской области из-за распространения коронавируса будет введен режим чрезвычайной ситуации.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Польша Житомир студент подросток госпитализация коронавирус житомирская область

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