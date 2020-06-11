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Новый антирекорд по заболевшим и 90 смертей: коронавирус атакует Львовскую область

11 июня, 09:41

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

За сутки в регионе провели 640 ПЦР-тестов

Эпидемия коронавируса продолжает набирать обороты во Львовской области – за минувшие сутки, 10 июня, в регионе подтвердили 125 новых случаев заражения. Об этом рассказала заместитель мэра Львова, руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

"За эти сутки наши лаборатории провели рекордно много ПЦР-тестов – это 640 анализов. Из них 125 – положительные, а это составляет 19,5% от общего количества протестированных. Такая динамика у нас в среднем есть за последние дни. Утром за временя карантина имеем уже 90 подтвержденных смертей по области", – сообщила чиновница.

С начала эпидемии во Львовской области коронавирусом заразились 2414 человек. Только за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 640 ПЦР-тестов. Также отметим, что 72 новых заболевших – жители Львова.

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Ранее мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал рекордное количество новых заболевших COVID-19 во Львовской области и назвал три причины, которые этому способствовали.

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Также мы сообщали, что недавно во Львове от коронавируса умерла врач.

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