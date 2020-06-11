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Новый антирекорд в Украине: за сутки коронавирусом заразились почти 700 человек

11 июня, 07:59

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Инфекция унесла жизни 854 украинцев

В Украине за прошлые сутки, 10 июня, зафиксировали 689 новых случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии в стране COVID-19 заболели 29070 человек. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

Инфекция уже унесла жизни 854 украинцев (21 за последние сутки). Еще 13114 зараженных удалось вылечить (345 за последние сутки).

Напомним, ранее на традиционном совещании на Банковой президент Владимир Зеленский заявил, что Украина прошла первую волну эпидемии без больших потерь и ко второй уже будет более подготовлена.

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Также мы сообщали, что в Украине постепенно ослабляют карантин и отменяются очередные ограничения. Речь идет о работе кафе и ресторанов, возобновлении авиасообщения как внутри страны, так и за границу. Правительство все еще следует выбранному плану смягчения ограничительных мер, но при условии серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации график может быть изменен.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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