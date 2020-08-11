О второй волне COVID-19 говорить рано: санитарный врач рассказала об эпидемии на Буковине

Черновицкая область второй раз оказалась на пике распространения инфекции

Черновицкая область второй раз оказалась на пике распространения коронавирусной инфекции, в регионе готовятся ко второй волне эпидемии, о которой говорили в областной администрации.

Реклама

Об этом заявила главный санитарный врач области Наталья Гопко, сообщает "Суспільне".

По ее словам, рост суточного количества инфицированных может говорить о начале второй волны эпидемии, однако говорить об этом пока еще рано.

Ухудшение эпидситуации врачи связывают с тем, что карантинными ограничениями начали пренебрегать.

В то же время в области готовятся ко второй волне распространения инфекции – в больницах создают резервные запасы медикаментов и средств индивидуальной защиты, а также возвращают дополнительные койки для приема инфицированных.

Реклама

Напомним, ранее в Черновицкой области суд оштрафовал мужчину, который вернулся из-за границы и нарушил правила самоизоляции. После приезда он пошел в гости к соседям.

Как известно, за последние сутки, 9 августа, в Украине зафиксировали 1008 новых зараженных. Всего с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 81 957 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама