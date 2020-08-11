В ОГА заявили о второй волне коронавируса в Черновицкой области

Черновицкую область, где второй день подряд фиксируют более сотни новых заражений, накрывает вторая волна коронавируса. Ситуация с распространением COVID-19 приобретает новые обороты. Повышение заболеваемости фиксируют во всех районах области, а в Кицманском районе зарегистрирована вспышка коронавируса.

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Об говорится в сообщении Черновицкой ОГА в Facebook.

"Основная задача, которая стоит перед госпитальными базами – сформировать необходимые запасы лекарств и средств защиты. Сейчас на счетах больниц есть около 50 миллионов неиспользованных средств. Эти деньги медицинские учреждения получили от Национальной службы здоровья Украины для лечения больных COVID-19", – заявила заместитель председателя ОГА Наталья Гусак.

По словам Гусак, ряд областных больниц не потратили выделенные деньги на закупку медикаментов.

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"Между тем, пациенты часто жалуются, что приходится покупать препараты за свои деньги. Эту ситуацию следует исправить", – отметила она.

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Напомним, ранее в Черновицкой области суд оштрафовал мужчину, который вернулся из-за границы и нарушил правила самоизоляции. После приезда он пошел в гости к соседям.

Как известно, за последние сутки, 9 августа, в Украине зафиксировали 1008 новых зараженных. Всего с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 81 957 человек.

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