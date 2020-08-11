В ОГА заявили о второй волне коронавируса в Черновицкой области

Черновицкую область, где второй день подряд фиксируют более сотни новых заражений, накрывает вторая волна коронавируса. Ситуация с распространением COVID-19 приобретает новые обороты. Повышение заболеваемости фиксируют во всех районах области, а в Кицманском районе зарегистрирована вспышка коронавируса.
Об говорится в сообщении Черновицкой ОГА в Facebook.
"Основная задача, которая стоит перед госпитальными базами – сформировать необходимые запасы лекарств и средств защиты. Сейчас на счетах больниц есть около 50 миллионов неиспользованных средств. Эти деньги медицинские учреждения получили от Национальной службы здоровья Украины для лечения больных COVID-19", – заявила заместитель председателя ОГА Наталья Гусак.
По словам Гусак, ряд областных больниц не потратили выделенные деньги на закупку медикаментов.
"Между тем, пациенты часто жалуются, что приходится покупать препараты за свои деньги. Эту ситуацию следует исправить", – отметила она.
Напомним, ранее в Черновицкой области суд оштрафовал мужчину, который вернулся из-за границы и нарушил правила самоизоляции. После приезда он пошел в гости к соседям.
Как известно, за последние сутки, 9 августа, в Украине зафиксировали 1008 новых зараженных. Всего с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 81 957 человек.
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