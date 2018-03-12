ОБСЕ усилила мониторинг на Закарпатье

Сегодня, 00:23

Впрочем, о направлении отдельной миссии речь не идет

фото из открытых источников
фото из открытых источников

Миссия Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе действительно усилила мониторинг в Ужгороде.

Это подтвердили в пресс-службе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

 "В соответствии со своим мандатом и в ответ на недавние события в Ужгороде и вокруг него, СММ ОБСЕ увеличила свой мониторинг в этом районе", – сообщили в организации.

Там утверждают, что публично уведомили об этом и обещают размещать все выводы на веб-сайте ОБСЕ.

Впрочем, о направлении отдельной миссии речь не идет. "СММ ОБСЕ продолжит следить за ситуацией в Ужгороде с помощью перекрывающихся патрулей из Ивано-Франковска", – сообщили в пресс-службе.

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27 февраля 2018 по факту поджога офиса Общества венгерской культуры Закарпатья полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах.

Напомним, ранее полиция сообщила, что оба нападения раскрыты. Организатором поджога здания Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде является житель Приднестровья. По информации главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, трех человек, причастных к нападению 27 февраля, задержали 4 марта – одного в Черкассах, еще двоих в Кропивницком.

Также стало известно, что организаторы пытались привлечь к поджогу венгерского общества закарпатских активистов, однако те отказались. Исполнителей первой попытки поджечь офиса Общества венгерской культуры Закарпатья задержали правоохранительные органы Польши. Двум полякам – членам праворадикальной местной организации – избрали меру пресечения в виде 90 суток содержания под стражей.
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Источник:

"Сегодня"

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