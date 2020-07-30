Оползни и реки на улицах: запад Украины снова накрыла непогода (фото, видео)

На Западную Украину снова обрушилась непогода. Спасателям пришлось ликвидировать последствия стихии.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, из-за сильных дождей на Закарпатье в селе Верхний Студеный Межгорского района образовались заторы из поваленных веток на реке Студенок. Спасателям пришлось расчистить восемь таких зон, протяженностью около 50 метров.

Кроме того, оползень обрушился на один из частных дворов. Сотрудники службы до сих пор откапывают дом лопатами.

Также сильный ливень прошел в Ровенской области. В городе Острог затопило улицы, автомобилям пришлось передвигаться по городу вплавь.

Видео: Instagram/rivne_1283

Видео: Виктор Саюк

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Ранее мы сообщали, что курортную Кирилловку накрыли шторм и ливень: поселок "ушел" под воду. В считанные минуты улицы превратились в реки, людям пришлось передвигаться по ним по колено в воде. Кроме того, сильный ливень подтопил базы отдыха, а Азовское море продолжает штормить и сейчас.

Киев также накрыла непогода. В результате дождя и шквалов подтопило ряд улиц, движение трамваев было заблокировано, также были повалены несколько деревьев.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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