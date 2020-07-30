Українська
$ 27,69
32,47
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Оползни и реки на улицах: запад Украины снова накрыла непогода (фото, видео)

30 июля, 13:31

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Спасатели оказывают помощь местным жителям

На Западную Украину снова обрушилась непогода. Спасателям пришлось ликвидировать последствия стихии.

Реклама

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, из-за сильных дождей на Закарпатье в селе Верхний Студеный Межгорского района образовались заторы из поваленных веток на реке Студенок. Спасателям пришлось расчистить восемь таких зон, протяженностью около 50 метров.

Кроме того, оползень обрушился на один из частных дворов. Сотрудники службы до сих пор откапывают дом лопатами.

В тренде
"Неосторожное" убийство 15-летнего парня в Одесской области: суд наказал деда и внука

Также сильный ливень прошел в Ровенской области. В городе Острог затопило улицы, автомобилям пришлось передвигаться по городу вплавь.

Видео: Instagram/rivne_1283
Видео: Виктор Саюк
Реклама

Ранее мы сообщали, что курортную Кирилловку накрыли шторм и ливень: поселок "ушел" под воду. В считанные минуты улицы превратились в реки, людям пришлось передвигаться по ним по колено в воде. Кроме того, сильный ливень подтопил базы отдыха, а Азовское море продолжает штормить и сейчас.

Киев также накрыла непогода. В результате дождя и шквалов подтопило ряд улиц, движение трамваев было заблокировано, также были повалены несколько деревьев.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

спасатели подтопление оползни непогода ликвидация ливень Западная Украина ГСЧС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Посадил меня возле гранат": заложница "луцкого террориста" рассказала о пережитом (видео)Запад
Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео)
Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео)Запад
"До сих пор не могу сесть в транспорт": заложница "луцкого террориста" рассказала о захвате автобусаЗапад
Скончалась спустя день после госпитализации: в Одессе от коронавируса умерла туристка
Скончалась спустя день после госпитализации: в Одессе от коронавируса умерла туристкаОдесса
Захват заложников в Луцке: появилось видео, как террорист зашел в автобус
Захват заложников в Луцке: появилось видео, как террорист зашел в автобусЗапад
Захват заложников в Луцке: соцсети заблокировали аккаунт террориста
Захват заложников в Луцке: соцсети заблокировали аккаунт террористаЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять