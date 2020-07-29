Грозы, град и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение

Западной Украине снова не повезет

Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий. Сегодня, 29 июля, спасатели объявили штормовое предупреждение в стране.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в западных областях ожидаются грозы, местами град и шквалы до 15-20 м/с.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области непогода натворила немало бед. Дождем залило около 30 частных домов, в которых проживают 150 человек. Также в Запорожской области в курортном поселке Кирилловка, который накрыли шторм и ливень, спасатели ликвидировали последствия непогоды. Там затопило улицы и базы отдыха на Федотовой косе.

Напомним, в Хмельницкой области прошел сильный ливень. Шквальным ветром сорвало крыши и повалило деревья. Там спасатели работали всю ночь.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что ливень затопил Ужгород, а городская канализация не выдержала такого количества осадков.

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Киев также накрыла непогода. В результате дождя и шквалов подтопило ряд улиц, движение трамваев было заблокировано, также были повалены несколько деревьев.

На перекрестке с Жилянской вода залила зону пешеходного перехода, усложнив возможность перейти дорогу:

Видео: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

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