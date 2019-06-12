Сделать стартовой
26,3
29,77
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Отец "янтарного" прокурора получил реальный срок за смертельное ДТП

12 июня, 09:39

Ранее он был осужден условно

Владимир Боровик после совершения смертельного ДТП
Владимир Боровик после совершения смертельного ДТП.

Волынский апелляционный суд вынес новый приговор Владимиру Боровику, который 30 января 2017 г. в селе Княгининок Луцкого района автомобилем насмерть сбил 35-летнюю женщину, шедшую по обочине дороги вместе с малолетним сыном.

После совершения аварии он покинул место происшествия и был задержан полицией.

Луцкий горрайонный суд 19 июля 2017 г. признал Боровика виновными и приговорил его к 5 годам лишения свободы с 3-летним испытательным сроком.

Апелляционный суд области решение первой инстанции не изменил. Однако Верховный Суд вернул дело.

Вчера дело Владимира Боровика рассмотрела коллегия судей Волынского апелляционного суда, сообщает Волинь Post.

Согласно новому приговору, В.Боровику назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года.

Адвокат подсудимого сообщил, что будет обжаловать приговор в кассационной инстанции.

Владимир Боровик – волынский бизнесмен, занимается грузовыми перевозками, лесозаготовкой, лесопереработкой и продажей древесины. Его сын Андрей Боровик известен на всю Украину. В 2014 году его назначили заместителем прокурора Ровенской области. А в июле 2016 г. задержали за организацию организованной преступной группировки направленного на незаконную добычу янтаря.

Как сообщалось, в ДТП погибли чиновник Сумского облсовета и его водитель.

Также мы сообщали, что виновница резонансного ДТП в Харькове Елена Зайцева просит назначить ей условный срок.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, суд, прокурор, янтарное дело

Вы сейчас просматриваете новость " Отец "янтарного" прокурора получил реальный срок за смертельное ДТП". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Страшное ДТП с лесовозом на Закарпатье: в полиции рассказали подробности

Сегодня, 09:10

Авария унесла жизни пяти человек

ДТП в Киеве: названы самые опасные места города (инфографика)

Сегодня, 08:50

Больше всего ДТП в Голосеевском районе, а Деснянский самый спокойный

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

Как похудеть в области живота: 7 способов, которые работают

Умер экс-заместитель командира "Азова"

Политолог: почему Зеленский поставит Путина в неудобное положение

Меган Маркл обвинили во лжи о своих родах

Полякова высказалась о поющих в России коллегах

У Зеленского рассказали, что ждет «монополию Ахметова»

Зеленский потроллил Ляшко и высмеял украинских чиновников

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

Сегодня, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Вчера, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

10 июня, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Всемирный Банк оценил экономику Украины: какие реформы улучшат жизнь украинцев

10 июня, 06:30

Евростандарты приблизят рынок земли и развитие машиностроения

В полиции сказали, из какого оружия пьяные "копы" убили мальчика

Ученые назвали овощ для снижения давления

Вы едите много сахара: 5 тревожных признаков
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь