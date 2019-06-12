Отец "янтарного" прокурора получил реальный срок за смертельное ДТП

Ранее он был осужден условно

Владимир Боровик после совершения смертельного ДТП.

Волынский апелляционный суд вынес новый приговор Владимиру Боровику, который 30 января 2017 г. в селе Княгининок Луцкого района автомобилем насмерть сбил 35-летнюю женщину, шедшую по обочине дороги вместе с малолетним сыном.

После совершения аварии он покинул место происшествия и был задержан полицией.

Луцкий горрайонный суд 19 июля 2017 г. признал Боровика виновными и приговорил его к 5 годам лишения свободы с 3-летним испытательным сроком.

Апелляционный суд области решение первой инстанции не изменил. Однако Верховный Суд вернул дело.

Вчера дело Владимира Боровика рассмотрела коллегия судей Волынского апелляционного суда, сообщает Волинь Post.

Согласно новому приговору, В.Боровику назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года.

Адвокат подсудимого сообщил, что будет обжаловать приговор в кассационной инстанции.

Владимир Боровик – волынский бизнесмен, занимается грузовыми перевозками, лесозаготовкой, лесопереработкой и продажей древесины. Его сын Андрей Боровик известен на всю Украину. В 2014 году его назначили заместителем прокурора Ровенской области. А в июле 2016 г. задержали за организацию организованной преступной группировки направленного на незаконную добычу янтаря.

Как сообщалось, в ДТП погибли чиновник Сумского облсовета и его водитель.

Также мы сообщали, что виновница резонансного ДТП в Харькове Елена Зайцева просит назначить ей условный срок.





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