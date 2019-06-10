В ДТП разбились чиновник Сумского облсовета и его водитель

Погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности

На месте происшествия. Фото: UA:Суми.

В Сумской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли чиновник областного совета и его водитель.

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко, информация о ДТП, которое произошло на 47-м километре автодороги Н-12 Сумы – Полтава, поступила в Тростянецкий отдел полиции 9 июня около 18.00.

Автомобиль Hyundai Elantra двигался из Сум в сторону Тростянца. "Предварительно, водитель не справился с управлением и слетел слева в кювет. Пассажир, 1977 года рождения (заместитель начальника управления коммунальным имуществом Сумского облсовета) и водитель, 1978 г.р. погибли на месте. Еще один пассажир, 1985 г.р., доставлен в Тростянецкую центральной районную больницу", – сказано в сообщении.

Согласно информации сайта Сумского облсовета, заместителем начальника управления коммунальным имуществом облсовета является Алексей Сябренко.

Алексей Сябренко

По данным местных СМИ, в момент ДТП Сябренко находился на переднем пассажирском сидении автомобиля. По словам Науменко, погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности. Судя по фотографиям, которые пресс-секретарь прокурора разместила в Facebook, погибшие вылетели из автомобиля, когда он несколько раз переворачивался.

Как сообщалось, масштабное ДТП с грузовиком произошло во Львоской области.

Напомним, ранее "Сегодня" сообщали, что в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения.

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