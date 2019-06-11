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Отравление на свадьбе во Львове: число пострадавших резко возросло

11 июня, 08:16

Среди пострадавших – пять детей

Фото: Pixabay

Во Львове во время празднования свадьбы в одном из ресторанов отравились 39 человек. Пострадавших госпитализировали в больницы, сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

"В течение 9 – 10 июня во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу и Новояворовскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 39 человек", – говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что среди пострадавших – 5 детей. В самом ресторане "Червона Рута", в котором 8 июня пострадавшие праздновали свадьбу, проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Ранее мы сообщали о 18 госпитализированных после отравления. Первые пострадавшие обратились к врачам в воскресенье, 9 июня – на следующий день после празднования. Все госпитализированные жаловались на тошноту, рвоту, боль в животе, повышение температуры и диарею. Что стало причиной вспышки кишечных инфекций пока неизвестно.

Кроме того, ранее мы сообщали о массовом отравлении детей, которое произошло в детском оздоровительном лагере села Репужницы на Буковине. 


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Тег ресторан, свадьба, Львов, отравление, больница, пострадавшие

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