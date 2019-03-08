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Отравление угарным газом: в Самборе двое взрослых и двое детей попали в больницу

Сегодня, 17:28

Четыре человека оказались в больнице, отравившись угарным газом

Отравление угарным газом: в Самборе двое взрослых и двое детей попали в больницу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/99f/b92/5c499fb92c448.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/99f/b92/5c499fb92c448.jpg Запад Четыре человека оказались в больнице, отравившись угарным газом

Во Львовской области четыре человека оказались в больнице с диагнозом "отравление угарным газом". Как сообщили в пресс-службе департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

"8 марта, около 1:20, в городе Самборе, в жилом многоквартирном доме по улице Шевченко, отравились, вероятно, угарным газом, четыре человека, в том числе двое детей десяти и четырех лет", – говорится в сообщении.

По данным медиков, состояние пострадавших – средней степени тяжести, их доставили в Самборскую центральную районную больницу.

Как выяснилось, квартира оборудована двухконтурным газовым котлом. Работники "Львовгаза" временно прекращено газоснабжение в квартиру. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что во Львове погибли трое киевлян от отравления угарным газом. Еще двух человек госпитализировали.

Также мы писали о трагедии в Ивано-Франковске, где во время пожара погибла семья из шести человек. Кроме этого, в Шумске Тернопольской области произошло массовое отравление угарным газом.

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Тег отравление, угарный газ, львовская область, самбор

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