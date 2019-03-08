Отравление угарным газом: в Самборе двое взрослых и двое детей попали в больницу
Четыре человека оказались в больнице, отравившись угарным газом
Во Львовской области четыре человека оказались в больнице с диагнозом "отравление угарным газом". Как сообщили в пресс-службе департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.
"8 марта, около 1:20, в городе Самборе, в жилом многоквартирном доме по улице Шевченко, отравились, вероятно, угарным газом, четыре человека, в том числе двое детей десяти и четырех лет", – говорится в сообщении.
По данным медиков, состояние пострадавших – средней степени тяжести, их доставили в Самборскую центральную районную больницу.
Как выяснилось, квартира оборудована двухконтурным газовым котлом. Работники "Львовгаза" временно прекращено газоснабжение в квартиру. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что во Львове погибли трое киевлян от отравления угарным газом. Еще двух человек госпитализировали.
Также мы писали о трагедии в Ивано-Франковске, где во время пожара погибла семья из шести человек. Кроме этого, в Шумске Тернопольской области произошло массовое отравление угарным газом.
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