Пассажиры, которые не смогли втиснуться в электричку из Львова, легли на рельсы

В составе электрички были только 4 вагона

Во Львове около 30 возмущенных пассажиров перекрыли железнодорожные пути на станции "Подзамче", сообщает "горячая линия" г. Львова.

Согласно сообщению, железнодорожные пути сообщением Львов – Ровно – Здолбунов перекрыли пассажиры, которые не смогли сесть в электричку на Здолбунов, поскольку в ее составе были только 4 вагона.

Негодующие пассажиры требуют от железнодорожников подать дополнительный электропоезд на Здолбунов.

Как сообщили в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области, ж/д пути на Здолбунов перекрыли приблизительно 30 человек ориентировочно в 18:20 четверга. На данный момент блокирование продолжается.

Как сообщалось, вечером 20 июля сошла с рельсов электричка, следовавшая из Краматорска в Харьков. Это произошло в районе Краснопавловки.

Напомним, "Укрзализныця" (УЗ) до конца июня 2018 года запустит третий капитально отремонтированный и модернизированный электропоезд пригородного сообщения. До 2019 года УЗ планирует отремонтировать 22 состава, сообщает пресс-служба компании.