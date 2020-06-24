Українська
$ 26,61
30,12
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Паводки на западе Украины: для преодоления последствий непогоды привлекут авиацию

24 июня, 10:15

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Для ликвидации последствий стихийных бедствий уже создали оперативный штаб

Для преодоления последствий паводков в Ивано-Франковскую, Черновицкую, Львовскую и Закарпатскую области направили военных и авиацию МВД. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Реклама

"Из региона уже эвакуированы около 400 человек, жертвами непогоды стали три человека. Моим решением в эти области направлено дополнительные силы: 150 военных Национальной гвардии, 4 вертолета Н225 и Ми-8, военный самолет НГУ. Доставлено более 1200 кг еды и воды", – рассказал он.

Кроме того, по словам главы МВД, для воздушного мониторинга привлекут малую авиацию: самолеты Diamond Государственной пограничной службы Украины.

"Сильные осадки, по прогнозам ГСЧС, продержатся еще несколько дней", – добавил Аваков.

Отметим, что для ликвидации последствий стихийных бедствий в западных областях уже создали оперативный штаб и введены чрезвычайные меры безопасности.

В тренде
Жара и дожди: прогноз погоды на курортах Одесской области
Реклама

"Привлечено более 1500 полицейских, спасателей и гвардейцев, в частности, для проведения мониторинга – 110 гвардейцев горно-патрульной роты", – рассказали в пресс-службе МВД.

Кроме того, в Ивано-Франковскую область вылетели премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель ДСНС Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардии Николай Балан.

Напомним, в Украине не на шутку разбушевалась непогода – основной удар стихии пришелся на западные регионы. Там из-за паводков затопило почти две сотни населенных пунктов.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

авиация Арсен Аваков непогода запад черновицкая область Ивано-Франковская область наводнения Закарпатская область Львовска область

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июняУкраина
В Черновцах смягчили карантин: что разрешили
В Черновцах смягчили карантин: что разрешилиЗапад
"Падения заболеваемости не будет": главный врач Львова дал прогноз по коронавирусуЗапад
На Буковине из-за ливней прорвало дамбы и затопило дома (фото, видео)
На Буковине из-за ливней прорвало дамбы и затопило дома (фото, видео)Запад
В Карпатах потоки грязи
В Карпатах потоки грязи "смыли" дорогу к известным курортам (фото, видео)Запад
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льгот
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льготЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять