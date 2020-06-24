Паводки на западе Украины: для преодоления последствий непогоды привлекут авиацию

Для ликвидации последствий стихийных бедствий уже создали оперативный штаб

Для преодоления последствий паводков в Ивано-Франковскую, Черновицкую, Львовскую и Закарпатскую области направили военных и авиацию МВД. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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"Из региона уже эвакуированы около 400 человек, жертвами непогоды стали три человека. Моим решением в эти области направлено дополнительные силы: 150 военных Национальной гвардии, 4 вертолета Н225 и Ми-8, военный самолет НГУ. Доставлено более 1200 кг еды и воды", – рассказал он.

Кроме того, по словам главы МВД, для воздушного мониторинга привлекут малую авиацию: самолеты Diamond Государственной пограничной службы Украины.

"Сильные осадки, по прогнозам ГСЧС, продержатся еще несколько дней", – добавил Аваков.

Отметим, что для ликвидации последствий стихийных бедствий в западных областях уже создали оперативный штаб и введены чрезвычайные меры безопасности.

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"Привлечено более 1500 полицейских, спасателей и гвардейцев, в частности, для проведения мониторинга – 110 гвардейцев горно-патрульной роты", – рассказали в пресс-службе МВД.

Кроме того, в Ивано-Франковскую область вылетели премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель ДСНС Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардии Николай Балан.

Напомним, в Украине не на шутку разбушевалась непогода – основной удар стихии пришелся на западные регионы. Там из-за паводков затопило почти две сотни населенных пунктов.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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