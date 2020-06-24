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Паводок на Буковине: власти готовят людей к эвакуации

24 июня, 10:55

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Людей просят сохранять спокойствие и не паниковать

В Черновицкой области сильные дожди привели к паводкам, которые уже успели подтопить 18 населенных пунктов. Из-за угрозы дальнейших наводнений в местной областной госадминистрации обратились к буковинцам и рассказали, что делать в случае внезапного подтопления.

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Итак, чиновники посоветовали людям:

  • Подготовить документы, деньги, драгоценности, запас одежды, лекарств и продуктов питания на несколько дней. Хранить их нужно в водонепроницаемом пакете;
  • Зарядить мобильный телефон и убедиться, что на счету достаточно средств;
  • Переложить в помещении как можно выше ценные вещи и продукты питания;
  • Перед выходом из дома отключить все приборы от электросети, перекрыть газ, воду, закрыть окна и двери;

"В случае внезапного подтопления, прежде всего, сохраняйте спокойствие и не паникуйте", – добавили в ОГА.

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Напомним, ранее глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук уже предупреждал жителей области, живущих недалеко от бушующих рек, что им необходимо быть "готовыми к эвакуации".

Видео: Сергей Осачук, Facebook

Также мы писали, что в Черновцах из-за повышения уровня воды в реке Прут затопило рынки. В частности, пострадали торговые ряды Калиновского рынка и рынка "Добробут".

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Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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