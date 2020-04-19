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Умер еще один монах из Почаевской лавры с коронавирусом – СМИ

19 апреля, 18:33

Станислав Кожемякин

Игумен Аверкий ушел из жизни на 77-м году жизни

Вскоре после того, как в Киеве скончался 42-летний послушник Почаевской лавры, у которого обнаружили коронавирус, стало известно о смерти другого монаха из этого храма.

Как заявил на своей странице в Facebook Павел Белобрицкий, игумен Аверкий ушел из жизни на 77-м году жизни. Он отзывается о покойном, как о "замечательном, скромном, мудром монахе".

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Игумен Аверкий. Фото: facebook.com/profile.php?id=100003483489141

Игумен Аверкий. Фото: facebook.com/profile.php?id=100003483489141

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При этом, ссылаясь на собственные источники, "Тернопольская газета" пишет, что у священнослужителя был коронавирус. Однако официального подтверждения этому не было.

Ранее сообщалось: несмотря на то что у троих священников и пятерых хористов Почаевской лавры обнаружили коронавирус, ее настоятель отказывается сотрудничать с властями и Министерством здравоохранения Украины.

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Напомним, по состоянию на утро 19 апреля по всей Украине были лабораторно подтверждены 5449 случаев COVID-19, из которых 141 летальный, 347 пациентам удалось вылечиться. За прошлые сутки было зафиксировано 343 новых случая. Также инфекция подтверждена почти у тысячи медиков. По всем летальным случаям, которые есть в стране, около 78% людей имели сопутствующие заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, почек. В лидерах сейчас Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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почаевская лавра

Источник: Сегодня

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