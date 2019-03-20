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Почтальон из Тернополя заработала на покойнике более 25 тысяч гривен

Сегодня, 06:25

Женщина почти два года присваивала себе пенсию умершего пенсионера

Фото: tehnot.com
Почтальон из Тернополя заработала на покойнике более 25 тысяч гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/112/adb/5c9112adb8967.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/112/adb/5c9112adb8967.png Запад Женщина почти два года присваивала себе пенсию умершего пенсионера

В Тернополе 58-летняя почтальон два года получала пенсию умершего местного жителя. Женщина путем обмана забирала ненадлежащие ей деньги и каждый раз подрабатывала подпись получателя.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что в феврале 2016 года, когда пенсионер не пришел получить свои средства (мужчина скончался еще 16 января 2016 года), у  почтальонши возник преступный умысел на присвоение средств. Об этом сообщают в полиции.

Свои намерения женщина реализовывала два года – следователи задокументировали 23 эпизода ее преступной деятельности. Каждый раз, получая пенсию за умершего, работница "Укрпочты" собственноручно расписывалась в ведомости. В общем, она присвоила  почти 25 тысячами гривен.

Напомним, недавно мы писали, что в  Черновицкой области будут судить начальницу почтового отделения одного из сел Кельменецкого района. Установлено, что женщина присвоила вверенные ей товарно-материальные ценности и денежные средства, а именно: почтовые марки, маркированные конверты, периодические печатные издания и другое имущество на общую сумму более 100 тысяч гривен.

А на Закарпатье будут судить сотрудницу "Укрпочты", которая сдала в ломбарды компьютеры предприятия.

Ранее мы писали, что начальницу одного из отделений ПАО "Укринбанк" во Львовской области приговорили к 7 годам лишения свободыза хищение средств клиента на сумму 1 млн грн.

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Тег почта, Тернополь, пенсия, покойник

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