Почтальон из Тернополя заработала на покойнике более 25 тысяч гривен
Женщина почти два года присваивала себе пенсию умершего пенсионера
В Тернополе 58-летняя почтальон два года получала пенсию умершего местного жителя. Женщина путем обмана забирала ненадлежащие ей деньги и каждый раз подрабатывала подпись получателя.
В ходе досудебного расследования выяснилось, что в феврале 2016 года, когда пенсионер не пришел получить свои средства (мужчина скончался еще 16 января 2016 года), у почтальонши возник преступный умысел на присвоение средств. Об этом сообщают в полиции.
Свои намерения женщина реализовывала два года – следователи задокументировали 23 эпизода ее преступной деятельности. Каждый раз, получая пенсию за умершего, работница "Укрпочты" собственноручно расписывалась в ведомости. В общем, она присвоила почти 25 тысячами гривен.
Напомним, недавно мы писали, что в Черновицкой области будут судить начальницу почтового отделения одного из сел Кельменецкого района. Установлено, что женщина присвоила вверенные ей товарно-материальные ценности и денежные средства, а именно: почтовые марки, маркированные конверты, периодические печатные издания и другое имущество на общую сумму более 100 тысяч гривен.
А на Закарпатье будут судить сотрудницу "Укрпочты", которая сдала в ломбарды компьютеры предприятия.
Ранее мы писали, что начальницу одного из отделений ПАО "Укринбанк" во Львовской области приговорили к 7 годам лишения свободыза хищение средств клиента на сумму 1 млн грн.
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