Сотрудница "Укрпочты" сдала в ломбард рабочие компьютеры на миллион гривен

Теперь женщину ожидает тюремный срок

Сотрудница "Укрпочты" сдала в ломбард рабочие компьютеры на миллион гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/eb2/752/5c7eb2752ebde.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/eb2/752/5c7eb2752ebde.jpg 2019-03-06T06:36:00+02:00 Запад Теперь женщину ожидает тюремный срок

На Закарпатье будут судить сотрудницу "Укрпочты", которая сдала в ломбарды компьютеры предприятия.

"Направлено в суд обвинительный акт в отношении уже бывшей сотрудницы Закарпатской дирекции ПАО "Укрпочта" по обвинению в растрате более 1 млн грн. имущества", – сообщают в прокуратуре.

В ходе досудебного расследования установлено, что 44-летняя ужгородка в период с марта по ноябрь 2018 года сдала в ломбарды областного центра компьютерное оборудование. Всего раскрыто 36 таких эпизодов. Сумма причиненного ущерба составляет более миллиона гривен.

За содеянное предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы от трех до восьми лет.

Ранее мы писали, что начальницу одного из отделений ПАО "Укринбанк" во Львовской области приговорили к 7 годам лишения свободы за хищение средств клиента на сумму 1 млн грн.

Кроме этого, во Львове сотрудники прокуратуры завершили дело о мошенничестве руководителя одного из банков, которая обманула клиентов на сумму около 2 млн. 700 тыс. гривен.

А в Закарпатской области руководство одной из фирм обмануло банк и получило кредит на 7 миллионов долларов. В конечном результате полученные деньги были выведены через офшорные счета компаний, в том числе российских.

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