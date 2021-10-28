Еще одно мажорное ДТП? В Харькове девушка на Infiniti сбила насмерть пешехода (видео)

В Харькове сегодня, 28 октября, случилось смертельное ДТП. Девушка на Infiniti насмерть сбила пешехода.
Об этом сообщают свидетели в Telegram-канале ТРУХА Харьков.
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Авария случилась вечером. Предварительно, женщину от удара отбросило на другую машину. Она без сознания лежала на земле. Медики уже констатировали смерть пострадавшей.
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