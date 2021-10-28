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Еще одно мажорное ДТП? В Харькове девушка на Infiniti сбила насмерть пешехода (видео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
28 октября, 18:24
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На месте находится скорая помощь
ДТП произошло вечером / Коллаж "Сегодня"
ДТП произошло вечером / Коллаж "Сегодня"

В Харькове сегодня, 28 октября, случилось смертельное ДТП. Девушка на Infiniti насмерть сбила пешехода.

Об этом сообщают свидетели в Telegram-канале ТРУХА Харьков.

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Подробности

Авария случилась вечером. Предварительно, женщину от удара отбросило на другую машину. Она без сознания лежала на земле. Медики уже констатировали смерть пострадавшей.

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Другая ДТП в Харькове с Infiniti?

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