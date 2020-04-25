Под Львовом произошло жуткое ДТП: мотоцикл сгорел, водитель погиб

Во Львовской области, в лобовом ДТП погиб трехлетний ребенок, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мотоциклист. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Отмечается, что инцидент случился на автодороге "Львов-Шегини", вблизи села Родатичи 24 апреля около 19:00.

"Как установили правоохранители, столкнулись автомобиль Volkswagen CC, за рулем которого находилась 21-летняя жительница Пустомытовского района, и мотоцикл Yamaha, под управлением 27-летнего жителя Городокского района. В результате ДТП мотоциклист от полученных травм погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении.

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Следователи уже открыли уголовное производство. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее во Львове автомобиль на большой скорости врезался в столб. В результате аварии один человек погиб, еще трое оказались в больнице.

Кроме того, мы сообщали, как во Львовской области во время оформления полицейскими столкновения конной подводы и автомобиля Skoda произошла еще одна авария – Fiat Skudo врезался в участников предыдущего происшествия.

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