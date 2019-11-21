Во Львовской области при оформлении аварии произошло смертельное ДТП

В результате ДТП один человек погиб, еще двое оказались в больнице

Во Львовской области на территории Жовковского района произошло смертельное ДТП: во время оформления полицейскими столкновения конной подводы и автомобиля Skoda произошла еще одна авария – Fiat Skudo врезался в участников предыдущего происшествия.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в результате аварии погиб 34-летний мужчина, житель района, который находился на месте аварии.

"Трагедия произошла 20 ноября около 18:50 на автодороге Тернополь – Львов – Рава-Русская между селами Лавриков и Гарац. В результате столкновения Fiat Skudo с участниками предыдущего ДТП, возом и Skoda, машину от удара отбросило на обочину, где она столкнулась с микроавтобусом Mercedes Vito", – отметили копы.

Кроме погибшего, в столкновении были еще пострадавшие. В частности, госпитализированы 33-летний мужчина, который ехал на подводе, и 36-летний пассажир Skoda.

Открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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