Страшное ДТП во Львове: машина на огромной скорости врезалась в столб (фото)

От полученных травм один пассажир погиб, еще три человека оказались в больнице

Во Львове произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие – автомобиль на большой скорости врезался в столб. В результате аварии один человек погиб, еще трое оказались в больнице.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, ДТП случилось в микрорайоне Рясное-1, около 6 часов утра 18 апреля.

"Водитель автомобиля Audi-А6 не справился с управлением, машина съехала с проезжей части и врезалась в опору линии электропередач", – говорится в сообщении.

В свою очередь, журналисты местного издания ZAXID.NET рассказали, что столкновение было настолько мощным, что автомобиль несколько раз перевернулся в воздухе, двое пассажиров и водитель вылетели из машины.

В результате ДТП один из пассажиров получил телесные повреждения, от которых скончался. Еще двое пассажиров и водитель с травмами были доставлены в больницу.

Было открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Напомним, ранее в Житомирской области машина скорой попала в смертельное ДТП. В Коростене на перекрестке столкнулись медицинская Toyota и ВАЗ-21104.

Кроме того, недавно в Днепре нарушители на Audi во время погони влетели в пешеходов. В ДТП один из пешеходов погиб на месте, также мужчина и ребенок получили тяжелые травмы.

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