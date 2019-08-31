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Под Ровно коммунальщики отравились испарениями из канализации, есть погибшие

31 августа, 14:11

Двух человек госпитализировали, еще один погиб

В Ровенской области трое коммунальщиков отравились опасными испарениями. Одного из них спасти не удалось. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Известно, что около полудня вчера, 30 августа, медики сообщили в полицию, что в селе Заря бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть местного жителя, еще двух – госпитализировали.

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"Следственно-оперативная группа на месте происшествия предварительно установила, что трое работников местного коммунального предприятия проводили текущие работы в канализационном коллекторе. В результате отравления опасными испарениями жизнь 37-летнего мужчины спасти не удалось, а 32-х и 57-летнего жителей Зари госпитализировали в больницу", – пишет пресс-служба.

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Сведения по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Киеве при загадочных обстоятельствах отравились люди – один человек погиб, трое в больнице. Причина редкий элемент тяжелый металл таллий. Двое пострадавших от него работали в такси.

Кроме этого, в результате утечки хлора в одном из открытых общественных бассейнов города Гамильтон, вблизи Торонто, пострадали 14 детей. Когда запах хлора появился в воздухе, вблизи воды находилось около 40 человек, которые были срочно эвакуированы.

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