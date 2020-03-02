Проверка на коронавирус: из Польши ехали "подозреваемые" с температурой

На границе Украины с Польшей во время проверки температуры у прибывающих, были остановлены двое граждан нашей страны.
Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает УНН.
"За прошедшие сутки на границе с Польшей у двух граждан Украины была обнаружена повышенная температура, но в дальнейшем медики не подтвердили заболевание коронавирусом", – рассказал он.
Также Демченко отметил, что в рамках мероприятий по предупреждению попадания коронавируса в нашу страну, на протяжении 1 марта пограничники проверили температуру у 122 тысяч человек.
"Меры по температурному скринингу на границе продолжаются, они осуществляются на всей линии государственной границы, в том числе в аэропортах, на линии разграничения, а также на админгранице с оккупированным Крымом", - добавил он.
Кроме того, в Погранслужбе подсчитали, что за 29 февраля проверку температуры на границах прошли 140 тысяч человек.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве определили семь больниц, которые будут принимать пациентов, у которых заподозрили наличие коронавируса.
Также стоит напомнить о том, как к возможному распространению болезни приготовились в Кировоградской области.
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