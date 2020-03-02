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Проверка на коронавирус: из Польши ехали "подозреваемые" с температурой

2 марта, 12:05

Руслан Ровик

Двое украинцев были остановлены на границе из-за повышенной температуры

На границе Украины с Польшей во время проверки температуры у прибывающих, были остановлены двое граждан нашей страны.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает УНН.

"За прошедшие сутки на границе с Польшей у двух граждан Украины была обнаружена повышенная температура, но в дальнейшем медики не подтвердили заболевание коронавирусом", – рассказал он.

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Также Демченко отметил, что в рамках мероприятий по предупреждению попадания коронавируса в нашу страну, на протяжении 1 марта пограничники проверили температуру у 122 тысяч человек.

"Меры по температурному скринингу на границе продолжаются, они осуществляются на всей линии государственной границы, в том числе в аэропортах, на линии разграничения, а также на админгранице с оккупированным Крымом", - добавил он.

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Кроме того, в Погранслужбе подсчитали, что за 29 февраля проверку температуры на границах прошли 140 тысяч человек.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве определили семь больниц, которые будут принимать пациентов, у которых заподозрили наличие коронавируса.

Также стоит напомнить о том, как к возможному распространению болезни приготовились в Кировоградской области.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Польша проверка температура граница коронавирус

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