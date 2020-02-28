Коронавирус на границе: сколько больных готовы принять в Кировоградской области

По словам чиновников, ситуация находится под контролем

В Кировоградской области готовы к возможному распространению китайского коронавируса в Украине. В случае эпидемии больницы региона готовы принять более полутысячи больных, сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

Кроме того, для перевозки больных будут работать две специализированные бригады экстренной медпомощи. Всех медиков обеспечили средствами индивидуальной защиты. Для лечения зараженных выбрали Кировоградскую областную больницу и центральную городскую больницу в Кропивницком. Там уже оборудовали реанимационные кровати.

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"Ситуация находится под контролем. Все медицинские учреждения Кировоградской области на случай распространения коронавирусной инфекции имеют план срочной перепрофилизации других отделений для лечения пациентов", – рассказал председатель облгосадминистрации Андрея Балоня.

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А тем временем украинские пограничники делают все возможное, чтобы не допустить распространения болезни в Украине. Проверяют всех, кто в въезжает. Эпидемиологи дежурят на пунктах пропуска, в аэропортах и ​​на вокзалах.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус из Китая рано или поздно попадет в Украину.

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