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Коронавирус на границе: сколько больных готовы принять в Кировоградской области

28 февраля, 14:09

Тина Наринецкая

По словам чиновников, ситуация находится под контролем

В Кировоградской области готовы к возможному распространению китайского коронавируса в Украине. В случае эпидемии больницы региона готовы принять более полутысячи больных, сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

Кроме того, для перевозки больных будут работать две специализированные бригады экстренной медпомощи. Всех медиков обеспечили средствами индивидуальной защиты. Для лечения зараженных выбрали Кировоградскую областную больницу и центральную городскую больницу в Кропивницком. Там уже оборудовали реанимационные кровати.

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"Ситуация находится под контролем. Все медицинские учреждения Кировоградской области на случай распространения коронавирусной инфекции имеют план срочной перепрофилизации других отделений для лечения пациентов", – рассказал председатель облгосадминистрации Андрея Балоня.

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А тем временем украинские пограничники делают все возможное, чтобы не допустить распространения болезни в Украине. Проверяют всех, кто в въезжает. Эпидемиологи дежурят на пунктах пропуска, в аэропортах и ​​на вокзалах.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус из Китая рано или поздно попадет в Украину.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай эпидемия больницы больные коронавирус кировоградская область Кропивницкий

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