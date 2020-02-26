Подозрение на коронавирус: на Закарпатской таможне изолировали автобус с людьми

На Закарпатье пассажиры автобуса имели подозрение на коронавирус. В связи с этим на таможне изолировали целый автобус с людьми. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Замминистра рассказал, что у в двух пассажиров была повышенная температура.

"Мы сегодня имеем результаты температурных скринингов, у нас было выявлено несколько случаев в пункте пропуска „Тыса", а также в Черновцах повышение температуры", — отметил Ляшко.

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Также заведующая отделом Закарпатского областного лабораторного центра МОЗ Украины Виктория Тимчик уточнила, что группа возвращалась из Европы.

"Находились около недели на территории Франции, Италии, заезжая на север Италии, в места скопления лиц – карнавал. На контрольно-пропускной пункт прибыла бригада экстренной медицинской помощи, было принято решение о временной изоляции группы и выяснения обстоятельств", – сказала Тимчик.

Туристов завезли в областную больницу. Там все прошли осмотр и вирусологические исследования. Лабораторные анализы показали отсутствие каких-либо заболеваний, проявлений коронавируса тоже не обнаружено.

"Все практически здоровы, температуры ни у кого нет. Сделан вывод, что вирусная инфекция отсутствует", – говорит директор больницы Михаил Поляк.

Сегодня пассажиров автобуса соберут номера телефонов и отпустят домой. Их будут отслеживать на территории Украины.

Напомним, сейчас в Новых Санжарах проходят карантин украинцы, эвакуированные из Китая. Вместе с ними там находится и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов. Он был единственным представителем от украинских медиа на борту самолета из Уханя. Вместе с эвакуированными Александр будет находится до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри показывать все происходящее.

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