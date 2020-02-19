Эвакуация украинцев из Китая: все подробности, фото и видео с места событий

Самолет, который заберет украинцев из охваченного коронавирусом китайского города Ухань и привезет их домой, вылетел из Киева 19 февраля в три часа ночи. В целом из китайской провинции Хубэй на нашем самолете планируют вывезти 48 украинцев и 29 иностранцев — граждан Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.

В составе украинской делегации, кроме специально подготовленного персонала, находится и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов: на борту самолета в Ухань он единственный представитель от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее в этом процессе. Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на канале "Украина" будут выходить в выпусках в 19:00, 23:00.

В Украине самолет должен приземлиться 20 февраля в 8 утра. Но где именно будут размещены прибывшие, до сих пор не разглашают. Ведь жители Украины выступают против, едва услышав о возможном опасном соседстве — вплоть до того, что строят баррикады и готовы жечь шины.

В итоге, как заявил на брифинге замглавы МОЗ Дмитрий Коваль, в Украине были подготовлены целых четыре зоны обсервации в разных регионах Украины. То есть, врачи будут отдельно наблюдать членов экипажа, иностранцев и украинцев.



"Точки дислокации для карантина не разглашаются. Не надо сеять панику. Задействованы все меры для непопадания вируса в Украину. А если это не сработает, у нас есть все, чтобы избежать его распространения", – сказал Коваль.

Сайт "Сегодня" следит за развитием событий и освещает все перипетии, сопровождающие наших граждан в их пути на родину.

19 февраля

16:40 Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что причин для паники из-за возвращения украинцев из Китая нет. По его словам, ситуацию держит на контроле Минстерство здравоохранения.

"Мы своих не бросаем, поэтому обязательно люди должны быть возвращены в Украину. Все необходимые меры для того, чтобы и во время возвращения, и по возвращению и они были в безопасности, и ни одно инфекционное заболевание не распространилось на территорию Украины, спланированы и будут осуществлены. Наше министерство здравоохранения ежечасно мониторит ситуацию с объектами на которых эти люди будут размещены", – сказал Гончарук.

16:30 Посольство Украины в Китае завершило все подготовительные мероприятия по вывозу граждан Украины из города Ухань и других городов провинции Хубэй.

"Все граждане Украины и иностранцы, которые будут эвакуированы в Украине, уже сели в автобусы, и часть из них уже прибыла в терминалы международного аэропорта г. Ухань", – заявили в ведомстве.

Видео украинцев и Китая. Источник: china.mfa.gov.ua

15:42 Во Львовской области, в Винниковском военном госпитале прошли обучения для размещения больных коронавирусом – предполагается, что сюда отправят эвакуированных из Китая соотечественников. Поэтому уже с утра у госпиталя собрались десятки людей: они протестуют против размещения в учреждении эвакуированных, и уверяют, что будут стоять до последнего.

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