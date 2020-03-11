Подозрение на коронавирус: стали известны результаты тестов двоих изолированных в Черновцах

Мужчины были госпитализированы 8 и 9 марта

У двоих человек, которые были госпитализированы в Черновцах с подозрением на коронавирус, тесты показали негативный результат. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

"Результаты тестов на коронавирус в двоих буковинцев, которые были госпитализированы в инфекционное отделение областной клинической больницы, являются негативным. Такие данные с вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья в Киеве поступили сегодня, 11 марта", – рассказали в ОГА.

Отметим, речь идет о мужчинах, которые попали в больницу 7 и 9 марта. Они имели признаки инфекционного заболевания и вернулись из стран, где зафиксированы случаи COVID-19.

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В то же время результаты анализов еще троих "подозреваемых", которых госпитализировали 10 марта, еще не готовы.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах, где пока обнаружен единственный в Украине случай инфицирования коронавирусом, усиливают меры карантина.

Так, с 11 марта в городе закрывают свои двери для воспитанников два учебно-воспитательных комплекса – "Любисток" и "Лидер".

Тем временем экспресс-тесты для диагностирования коронавируса были доставлены в Киев. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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