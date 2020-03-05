Подозрение на коронавирус: стало известно, что с госпитализированными на Закарпатье

Врачи завершили проверку на наличие вируса у всех госпитализированных

В Закарпатской области проверили всех пациентов областной клинической больницы, у которых подозревали коронавирус.

Как сообщил исполняющий обязанности директора больницы Марьян Мальчицкий, опасной болезни ни у кого из пациентов, находившихся на обсервации или на карантине, не обнаружили и людей выписали. Об этом сообщает "ПроЗахід".

По словам медика, у супружеской пары, которая попала в больницу после возвращения из Венгрии, была обнаружена другая вирусная инфекция, которую успешно вылечили.

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В свою очередь начальник отдела пограничного контроля Чопского погранотряда Роман Марценюк заверил, что на всех пропускных пунктах региона проводятся температурные проверки – каждые сутки в страну въезжают почти пять тысяч человек.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Закарпатье у пассажиров автобуса, прибывшего из-за границы, заподозрили коронавирус – их изолировали для проверки.

Также стоит напомнить, что в Украине был обнаружен один человек, зараженный коронавирусом. Из-за протестов местных жителей его жену также забрали на обсервацию, несмотря на то что она здорова.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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