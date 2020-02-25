Подозрение на коронавирус: стало известно, что с мужчиной из Закарпатья

У жителя села Дийда Закарпатской области, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус, диагностировали бронхит.

Его вместе с женой бригада экстренной помощи увезла в областную инфекционную больницу. Сейчас они находятся на карантине. Об этом рассказала директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Елизавета Биров, передает UA: Закарпаття.

По словам Биров, мужчина сам обратился к семейному врачу.

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Напомним, жителя села Дийда отвезли в больницу с повышенной температурой. Врачам заболевший рассказал, что 21 день назад он контактировал с гражданином Китая в Венгрии.

Также стало известно, что заболевший 1985 года рождения, работает в Будапеште на китайца, который родом из провинции Хубэй – эпицентра коронавируса – и месяц назад вернулся оттуда.

В свою очередь ВОЗ утверждает, что эпидемия китайского коронавируса уже прошла свой пик, группа ученых Тяньцзиньского университета во главе с профессором Хуан Цзиньхаем заявила об успешной разработке пероральной вакцины против коронавируса, которую можно принимать в таблетках. Она активизирует иммунные процессы, в том числе в слизистой организма.

Тем временем власти Италии подтвердили еще одну смерть от коронавируса COVID-19. Сообщается, что умер 62-летний итальянец в больнице Сант-Анна в итальянском городе Комо. Это седьмой смертельный случай от вируса в стране.

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