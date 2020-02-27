Подозрение на коронавирус: стало известно о состоянии жительниц Черновцов в боксах

У двух жителей Черновцов, которых госпитализировали после возвращения из Италии с подозрением на коронавирус, взяли анализы. Результаты будут известны до конца суток. Об этом на брифинге сказала и.о. директора областного лабораторного центра Минздрава Наталья Гопко, пишет molbuk.ua.

"Сегодня с удивлением увидела в соцсетях информацию о якобы подтвержденном случае коронавируса в Черновцах. Если взять время, когда мы получили информацию о первом подозрении, пока еще нет двух суток. Поэтому информации о результатах тестирования еще нет и не может быть. Единственная лаборатория сейчас, которая проводит тестирование, – это лаборатория Центра общественного здоровья Минздрава. Мы этих результатов ждем с нетерпением, как и все буковинцы. Как только мы их получим, эту информацию распространим. Ожидаем, что результаты будут готовы до конца суток", – сказала Гопко.

Также медики подчеркнули, что новых случаев подозрения на коронавирус на Буковине нет.

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Двое черновчан, которых проверяют на коронавирус, на сегодняшний день находятся в стабильном состоянии, им оказывают соответствующее лечение.

Напомним, ранее с подозрением на коронавирус госпитализировали жителя Закарпатской области. Врачи проверили пациента и установили, что он болен "обычной" простудой.

Кроме того, на Закарпатье в больницу привезли украинских туристов, прибывших из-за рубежа. У двух была повышенная температура.

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