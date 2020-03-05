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Подозрение на коронавирус в Черновцах: стали известны диагнозы туристов

5 марта, 09:57

Тина Наринецкая

Больные говорят, что не контактировали с инфицированными

В Черновицкой областной больнице рассказали о состоянии туристов, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает "Суспільне".

По словам врача инфекционного отделения больницы Людмилы Фельдман, коронавируса у пациентов не обнаружили. Но двоим из них диагностировали острый бронхит, а женщины – правостороннюю пневмонию. Сейчас их анализы проверяют на ОРВИ.

Как выяснилось, все госпитализированные вернулись из разных стран. Один из пациентов был в Англии, пациентка – в Испании. Второй мужчина же обратился в больницу самостоятельно. Он живет в одном из сел области и занимается перевозками в Италию.

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Фельдман отметила, что, по словам госпитализированных, они не контактировали с инфицированными коронавирусом.

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Ранее мы писали, что двоих мужчин и женщину в инфекционное отделение привезли медики в специальной биоодежде.

А тем временем черновицкие власти из-за угрозы распространения нового коронавируса рекомендуют родителям учеников не ходить в школы. Также мэр города призвал администрации детсадов отменить в этом году весенние утренники.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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