Подозрение на коронавирус в Черновцах: стали известны диагнозы туристов

В Черновицкой областной больнице рассказали о состоянии туристов, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает "Суспільне".
По словам врача инфекционного отделения больницы Людмилы Фельдман, коронавируса у пациентов не обнаружили. Но двоим из них диагностировали острый бронхит, а женщины – правостороннюю пневмонию. Сейчас их анализы проверяют на ОРВИ.
Как выяснилось, все госпитализированные вернулись из разных стран. Один из пациентов был в Англии, пациентка – в Испании. Второй мужчина же обратился в больницу самостоятельно. Он живет в одном из сел области и занимается перевозками в Италию.
Фельдман отметила, что, по словам госпитализированных, они не контактировали с инфицированными коронавирусом.
Ранее мы писали, что двоих мужчин и женщину в инфекционное отделение привезли медики в специальной биоодежде.
А тем временем черновицкие власти из-за угрозы распространения нового коронавируса рекомендуют родителям учеников не ходить в школы. Также мэр города призвал администрации детсадов отменить в этом году весенние утренники.
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