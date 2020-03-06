Подозрение на коронавирус: в Хмельницком обследуют священника

В Хмельницкой области госпитализировали мужчину с пневмонией. По результатам анализа, грипп типа А и Б у него не подтвердился, поэтому тест на коронавирус послали в Киев. В Хмельницком горсовете отметили, что мужчина является священником. Об этом сообщила главврач инфекционной больницы Оксана Поддубная, пишет Подилля News.

Также известно, что больной является священником. Мужчина попал в больницу после того, как, вернувшись из паломничества, начал чувствовать себя плохо.

"4 марта он обратился к врачам с жалобами на высокую температуру и сразу был госпитализирован. 5 марта, в связи с резким ухудшением здоровья, мужчину перевели в реанимационное отделение больницы", – написали в сообщении.

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Председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет отметил, что личные данные больного не разглашаются, чтобы "не портить этому человеку жизнь и не портить жизнь ее семье".

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Сейчас состояние пациента ближе к тяжелому, но стабильное. Результаты анализов будут известны не раньше вторника.

Напомним, в Украине, чтобы не допустить распространения коронавируса, будут вводить ограничения на проведение массовых и спортивных мероприятий, а также закрывать школы.

Кроме того, в связи с распространением вируса в Черновицкой области объявили карантин. Занятия приостановят в детских садах, вузах и школах.

Смотрите в сюжете "Сегодня", где можно провериться на коронавирус:

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