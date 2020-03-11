Подозрение на коронавирус: в Украину не пустили двух иностранцев с температурой

Температурный скрининг, который делают украинские пограничники, показал повышенную температуру у двух иностранцев. Они – члены суднокоманды теплохода, который прибыл в Украину для загрузки. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Врачи продолжают наблюдение за указанными лицами, которые остаются на борту судна", – рассказали пограничники.

Отмечается, что за прошедшие сутки, 10 марта, пограничники проверили 109084 человека.

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Температурный скрининг граждан, въезжающих в Украину в пунктах пропуска через государственную границу осуществляется в круглосуточном режиме.

"Всего, начиная с 25 февраля этого года, проверено уже более 1500000 граждан. В результате выявлено 34 человека с повышенной температурой, 10 из них изолированно. Пока только у одного человека подтвержден коронавирус Covid-19", – рассказали пограничники.

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Напомним, ранее сообщалось, что у двух мужчин, которые были госпитализированы в Черновцах с подозрением на коронавирус, тесты показали негативный результат.

А в Киеве в связи с коронавирусом с 12 марта вводят план противоэпидемических мероприятий и ограничений, которые будут действовать предварительно до конца марта. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

В то же время в Киев уже прибыли экспресс-тесты для выявления коронавируса. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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