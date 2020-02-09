Подозреваемые по делу о стрельбе в Мукачево задержаны – СМИ

В субботу вечером, 8 февраля, силовики задержали нескольких человек на посту полиции в Нижних Воротах на Закарпатье.

По предварительной информации, задержание прошло около 22:00 субботы в то время как два автомобиля на львовской регистрации Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200 заезжали в Закарпатскую область через пост полиции в Нижних Воротах.

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Издание mukachevo.net со ссылкой на источники сообщает, что это задержание произошло по делу о недавней стрельбе в Мукачево. Это подтверждает и закарпатский журналист Виталий Глагола.

"Спецоперация в Нижних Воротах. Одна из вооруженных преступных группировок, возможно причастных к последним событиям, заезжала в область с оружием. Спецслужбы задержали сразу несколько автомобилей на львовских номерах Mercedes G-Glass и Toyota. Вероятно, чтобы продолжить разборки. В автомобиле – куча оружия. По моей информации, это люди некоего Львовского криминального авторитета Поликарпа", – написал журналист в своем Telegram-канале.

Напомним, в Мукачево прямо на улице устроили перестрелку. В результате – двое человек оказались в больнице с огнестрельными ранениями. Все произошло сегодня, 7 февраля, около 9:50 на улице Сеченова.

Как стало известно, во время стрельбы в Мукачево напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с екс-нардепом Михаилом Ланем. Об этом в своем Тelegram-канале написал местный журналист Виталий Глагола. Бывший народный избранник более известен в городе под криминальным прозвищем "Блюк". По словам журналиста, в перестрелке пострадали Пашкуляк и его охранник.

Также мукачевские депутаты приняли обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с криминогенной ситуацией в городе. В частности, они просят гаранта привлечь к решению проблем в городе Национальную гвардию и уволить руководство местной полиции.

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