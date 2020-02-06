Поджог авто журналистки во Львове: как задержали подозреваемого (видео)

Мужчина несколько раз менял внешность

Фото: СБУ

Подозреваемого в поджоге автомобиля корреспондента "Радио Свобода" Галины Терещук поймали в Одессе. Видео задержания опубликовала пресс-служба СБУ.

Выяснилось, что поджигатель – житель Хмельницкой области, но родом он из Молдовы. В Одессу он уехал сразу после содеянного. За это время парень несколько раз менял внешний вид.

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"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления", – рассказали в СБУ.

Сейчас правоохранители ищут его сообщников и заказчика поджога.

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Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что поджигатель оказался студентом. По его словам, полицейские уже провели обыски и доказательной базы хватает.

Напомним, ночью 30 января журналисту "Радио Свобода" во Львовской области Галине Терещук подожгли машину.

"По словам свидетелей, неизвестный в капюшоне поджег автомобиль Mitsubishi Colt львовских журналистов Василия и Галины Терещук. По словам соседа супругов Терещуков, который случайно стал свидетелем преступления, неизвестный мужчина с закрытым лицом поместил пакет с неизвестным веществом под щетки на лобовом стекле автомобиля и поджег его", - рассказал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

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