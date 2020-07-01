Подтоплены более сотни домов: что сейчас происходит на западе Украины

В западных областях, которые пострадали из-за масштабного наводнения, спасатели все еще занимаются ликвидацией последствий непогоды. Что они уже успели – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

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Из-за паводка в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях были подтоплены 349 населенных пунктов. Сейчас в воде остаются 12 из них:

Черновицкая область – 8;

Львовская область – 2;

Тернопольская область – 2;

В этих селах подтопленными остаются 114 домов. В начале работ их было более 14 тысяч. Также из-за наводнения под воду "ушли" 7225 подвалов. Сейчас же затопленными остаются только 453 из них.

Пострадали от непогоды и приусадебные участки – затоплены были 22182. Сейчас воду не откачали только с 433 из них. Разрушенными остаются 202,5 ​​километров автодорог и 95 мостов.

"Силами ГСЧС спасены, эвакуированы и (отселены) с начала работ – 2523 человека, в течение суток откачано около 36 тыс. м куб. воды (с начала работ – более 266,5 тыс. м куб), расчищено 1 км автодорог (с начала работ – около 14 км), 80 м русла рек (с начала работ – около 4 км), доставлено для населения 60 кг продуктов питания (с начала работ – около 10 т)", – добавили в ГСЧС.

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Ранее мы сообщали, что Израиль выделил 500 тысяч гривен на помощь Украине с ликвидацией паводков в западных областях.

Кроме того, с последствиями наводнения на западной Украине поможет справиться и Европейский Союз – Брюссель активировал Механизм гражданской защиты.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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