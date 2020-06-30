Израиль выделил помощь пострадавшим от наводнения западным регионам Украины

Израиль присоединился к усилиям украинского правительства и других стран по оказанию гуманитарной помощи жертвам стихийного бедствия

Израиль выделил 500 тысяч гривен на помощь Украине с ликвидацией паводков в западных областях.

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Об этом сообщило посольство Израиля в Украине на странице в Facebook.

"Когда мы осознали масштабы стихийного бедствия в Западной Украине, мы работали с Министерством иностранных дел в Иерусалиме, чтобы выделить специальный бюджет для оказания чрезвычайной помощи. Бюджет в 500 тыс. грн (20 тыс. долларов) на покупку того, что базово необходимо", – сообщил посол Израиля в Украине Джоэл Лион.

В качестве первоочередной помощи для жителей пострадавших от паводков Ивано-Франковской и Черновицкой областей передали 25 тысяч полуторалитровых бутылок питьевой воды.

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"Груз воды покинул Киев в понедельник в полдень и, как ожидается, прибудет к месту назначения в ночь на вторник и утро среды", – отметили в посольстве.

Позже на этой неделе также будут предоставлены палатки и сотни спальных мешков.

Как известно, предварительная стоимость инфраструктурных убытков от паводков на Закарпатье составляет 125 млн гривен.

Напомним, ранее мы сообщали, что Соединенные Штаты Америки выделят Украине 100 тысяч долларов для ликвидации последствий наводнений.

Кроме того, с последствиями наводнения на западной Украине поможет справиться и Европейский Союз – Брюссель активировал Механизм гражданской защиты.

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Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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