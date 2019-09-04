Покушение на жизнь ректора: в тернопольской полиции назвали первые версии

/ Фото: Нацполиция

Стали известны первые версии покушения на жизнь ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого и его жены. Резонансное событие прокомментировал начальник ГУНП в Тернопольской области Александр Богомол. По его словам, взрывное устройство было наполнено металлическими составляющими (гвозди и провода) и детонировало тогда, когда потерпевший его поднял. также известно, что бомбу неизвестные оставили глубокой ночью возле ворот дома.

"Содержимое самодельного взрывного устройства было направлено то, чтобы нанести пострадавшим тяжелые телесных повреждения, а то и причининть смерть. Еще одно основание – записка, которая была прикреплена к взрывному устройству, где были слова "memento mori" (помни о смерти)", – добавляют в полиции.

Также полицейские предупреждают жителей области об опасности, которую могут нести неизвестные посторонние предметы.



"Прошу быть крайне осторожными при обнаружении неизвестных предметов. Ни при каких обстоятельствах не нужно трогать их, переворачивать, поднимать, открывать. Сразу же звоните на 102", – призвал Александр Богомол.

Напомним, в селе Петриков, что в пяти километрах от Тернополя, сегодня, 4 сентября, во дворе частного дома произошел взрыв.

В результате взрыва пострадал пострадал ректор ТНЭУ Андрей Крысоватый и его супруга.

Напомним, в январе этого года пятеро молодых людей в возрасте от 15 до 22 лет попали в больницу в результате взрыва гранаты в Тернопольской области.

Ранее в отделении интенсивной терапии Тернопольской университетской больницы умер 42-летний местный ветеран АТО. Мужчина получил тяжелые травмы во время взрыва гранаты в квартире на улице Макаренко.

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