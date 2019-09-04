По предварительным данным, неизвестные подбросили во двор частного дома пакет со взрывчаткой

/ Фото: 20 хвилин

В Тернопольской области сегодня утром, 4 сентября, во дворе частного дома в селе Петриков прогремел взрыв. В результате пострадал ректор ТНЭУ (Тернопольского национального экономического университета) Андрей Крысоватый и его жена.

По предварительным данным, неизвестные бросили во двор пакет с неизвестным содержимым. Андрей Крысоватый поднял его и тот взорвался в руках. Жена хозяина Оксана получила сильную травму лица. Обоих пострадавших доставили в областную больницу, они в тяжелом состоянии. Об этом сообщает te.20minut.ua.

Улица Тернопольская в селе Петриков полностью заблокирована. На месте работают пиротехники и кинологи. Правоохранители пока ничего не комментируют. По информации СМИ, недалеко от места взрыва нашли записку, которую, вероятно, оставили организаторы, а взрывчатка, по всей вероятности, была из пластика.

Напомним, недавно в полицию Ровно поступило сообщение о взрыве на территории частного дома. Следственно-оперативная группа установила, что неизвестный бросил взрывное устройство на крышу дома, который принадлежит 45-летнему жителю, частному предпринимателю.

Ранее в Ровенской области в дом жителя села Яцковичи неизвестные бросили гранату. Пострадавшим оказался 57-летний работник лесничества и депутатом Березновского районного совета Юрий Гапон.

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